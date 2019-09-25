أرامكو تستعيد طاقة إنتاج النفط التي كانت فقدتها جراء الهجوم

استعادت شركة "أرامكو" طاقة الإنتاج التي كانت قد فقدتها بعد الهجوم الذي تعرضت له اثنتين من منشآتها، ووصل إنتاجها إلى 11.3 مليون برميل في اليوم، بحسب ما نقلته وكالة انباء رويترز عن مصادر مطلعة الاربعاء.

وقالت المصادر إن إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، وحوالي 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليا.

وأوقفت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 مليون برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط. ويقول المسؤولون السعوديون إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر.

وقالت السعودية إن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ استهدفت بقيق، أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، بينما استهدفت أربعة صواريخ المنشأة في خريص.

ولم تسفر الهجمات عن سقوط أية مصابين في الموقعين على الرغم من أن آلاف العمال والمتعاقدين يعملون ويعيشون في المنطقة.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق وإلحاق أضرار جسيمة، ما أسفر عن خفض الإنتاج لأكبر مصدر للنفط في العالم إلى النصف.

وأكد مسؤولو أرامكو قدرة الشركة السعودية على تجاوز هذا العمل التخريبي وفق أحدث الأنظمة العالمية في التعامل مع الأزمات، ويأتي ذلك من خلال ورش عمل دائمة ومستمرة، وللتأكد من إنجاز أعمال الإصلاح في كافة المواقع بشكل فني وبمراحل عمل لا تتوقف.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الثلاثاء إن الرياض تعتقد أن إيران تقف وراء الهجوم وستدرس ردا عسكريا في إطار ردها بعد اكتمال التحقيق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لا دليل على أن الهجوم شُن من اليمن حيث يقاتل تحالف بقيادة السعودية الحوثيين منذ أكثر من أربع سنوات في صراع يُنظر له على نطاق واسع باعتباره حربا بالوكالة بين المملكة وطهران.

وتنفي إيران ضلوعها في الهجوم.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأخرى يوم الثلاثاء للانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط على طهران بعد الهجوم لكنه قال إن هناك سبيلا للسلام، متهما طهران في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ”بالتعطش للدم“.

وتعهد ترامب أيضا بمواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني بالعقوبات إلى أن تقبل طهران بالتخلي عما تصفه واشنطن بسعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان إن أرامكو طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وقال أحد المصدرين إن طلب شركة النفط المملوكة للحكومة لمقترحات أُرسل هذا الأسبوع.

وقال المصدران إنه لم يتضح على الفور من طلب المقترحات الطبيعة المحددة للمشاريع التي ستُستخدم فيها تلك الأموال.

وأُرسل الطلب إلى البنوك بعد بضعة أيام من الهجوم في 14 سبتمبر أيلول على منشأتين كبيرتين مما سبب اندلاع حرائق وأضرار أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من أكبر مصدر للخام في العالم بواقع النصف، عبر وقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.

