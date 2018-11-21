المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

أردان: نقترب من السيطرة على أجزاء أو كل قطاع غزة

أردان: نقترب من السيطرة على أجزاء أو كل قطاع غزة
2.5 5

اضف تعليق جديد

nasrallahAvatar
 