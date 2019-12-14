أردنيون يتنازلون عن ديونهم على متعثرين استجابة لحملة على فيسبوك

حفلت صفحة على فيسبوك اطلقها ناشطون اردنيون باعلانات من شركات ورجال اعمال ومواطنين عاديين عن تنازلهم عن ديون مستحقة لهم بالاف الدنانير على اشخاص متعثرين ماليا، وبعض منهم مسجون او مطلوب على خلفية تلك الديون.

التي تحث الدائنين على التنازل عن حقوقهم المالية للمتعثرين مالياً، منشورات لاشخاص تنازلوا عن ديونهم استجابة للمبادرة.

وتعرف الصفحة التي حملت اسم "من حقي تصويب الأوضاع القضايا الماليه" عن نفسها بانها مبادرة يقوم عليها "نشطاء اجتماعيون حملوا على عاتقهم حل قضيه الغارمين والغارمات وتسليط الضوء عليها كونها تمس شريحة واسعة من الشعب الأردني والفئة المستضعفة من الشعب".

وتقول الصفحة ان من اهم اهداف المبادرة "اعطاء فرصة لما يزيد عن عن ٢٥٠ الف مواطن (ملاحقين على خلفية قضايا مالية) من اجل العودة والانخراط في المجتمع وسوق العمل، ووقف نزيف استغلال هذه الفئه وعدم هدر حقوقها المهدورة بسبب الملاحقات القضائية".

وتضيف انها تهدف كذلك الى "وقف حالات التفكك الاسري وتشرد العائلات، والتخفيف على خزينة الدولة من اعباء ماديه بسبب الملاحقات والسجن حيث تكلفة النزيل عالية وترهق الدولة".

وتاليا بعض المنشورات التي يعلن فيها اصحابها عن تنازلهم عن ديون بالاف الدنانير على اشخاص بعضهم في السجون واخرون متوارون عن الانظار او مطلوبون وملاحقون: