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أردني ينحر طفلتيه بالسكين كالشاه

منشور 06 آذار / مارس 2021 - 11:11
الشرطه الاردنيه
الشرطه الاردنيه

كشفت مصادر أردنيه مطلعة أن قوات البادية الملكية تواصل عملية البحث والتحري عن تاجر مخدرات أقدم على قتل طفلتيه نحرا صباحا في لواء الجفر بالبادية الجنوبية ثم ولاذ بعدها بالفرار.

وقالت المصادر إن المتهم من ذوي الأسبقيات بقضايا اتجار وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ مبكرا وأقدم على نحر عنق طفلتيه الأولى عامين والثانية ثلاثة أعوام، وذلك بواسطة سكين كان يحوزها.

وكان شقيق المتهم (عم الطفلتين) قد شاهد أثار دماء أمام منزل شقيقه وباب المنزل مفتوحا، ولدى دخوله لاستطلاع الأمر عثر على طفلتي شقيقه مقتولتين ذبحا كالشاة.

كلمات دالة:الشرطه الاردنيهالاردنأردنيهتعاطي المخدراتالمخدراتسكين

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