أردني يهاجم إسرائيليين في إيلات ويصيبهما بجروح بالغة

هاجم أردني يعمل في ميناء مدينة إيلات المحتلة صباح الجمعة، عاملين إسرائيليين وأصابهما بجراح بالغة، دون أن تعرف بعد دوافعه.

ونقل موقع (0404) العبري عن متحدث باسم شرطة الاحتلال، قوله، إن العامل الأردني هاجم الإسرائيليين بمطرقة وأصابهم بجروح خطيرة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال العامل الأردني.

وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، وأن جميع اتجاهات التحقيق قيد الدراسة في هذه المرحلة.

يشار إلى أن هناك اتفاقا بين عمان وتل أبيب، يقضي بموجبه بتشغيل عمالة أردنية في مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، والملاصقة لمدينة العقبة الأردنية.