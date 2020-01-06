أردوغان: آمل أن أنجح مع بوتين بوقف إطلاق النار بإدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع الإنساني في إدلب.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية للرئيس التركي مع قناتي "سي إن إن" و"دي" المحليتين.

وأوضح أردوغان أن الرئيس الروسي سيقوم بزيارة تركيا، الأربعاء، و"سيناقش معه بالتفصيل جميع القضايا الإقليمية".

وأضاف "سأبحث مع بوتين موضوع إدلب.. وآمل أن ننجح في وقف إطلاق النار".

وأشار أردوغان أن بلاده ستستضيف قمة رباعية في شباط/ فبراير المقبل بمدينة إسطنبول، تشمل ألمانيا وبريطانيا وروسيا.

وحول نتائج عمليات بلاده العسكرية ضد الإرهابيين شمالي سوريا، قال أردوغان، إن بلاده طهرت أكثر من 8 آلاف و200 كيلومتر من الإرهابيين، مشيرا أنه لو التزمت واشنطن وموسكو بوعودهما لتوسعت مساحة الأراضي المطهرة حتى حدود العراق.

وبخصوص منظومة الصواريخ الروسية "أس400"، أكد أردوغان أن ذلك ضرورة وطنية وأن تركيا دولة ذات سيادة ولا يحق لأحد التدخل في حقوقنا السيادية.

وحول علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، قال أردوغان إنه لا يمكن نكران أننا نمر بفترة صعبة من العلاقات، مشيرا أن أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يحاولون عزل الرئيس ترامب، وعبر اساءة استخدامهم لبعض القضايا بين أنقرة وواشنطن يحاولون إلحاق الضرر بالرئيس الأمريكي.

وأضاف أنه في حال استمرار مجلس النواب بفرض عقوبات على تركيا، فإن بلاده سترد بما هو لازم، معربا عن أمله في أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا يتماشى مع علاقات التحالف المتجذرة بين البلدين.