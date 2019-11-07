أردوغان: إبن للبغدادي بين أفراد أسرته المعتقلين في تركيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، عن أن نجل زعيم تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” أبو بكر البغدادي، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.

وقال أردوغان للصحافيين في مطار “أسن بوغا” بالعاصمة التركية أنقرة، قبيل توجهه إلى المجر “ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي نجله الذي تم التأكد من حمضه النووي وهذا أمر مهم بالنسبة لنا”.

وأضاف أردوغان: “نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، سيبقون هناك بانتظار قرارت وزارة العدل”.

وأشار إلى أن عدد عناصر تنظيم الدولة “داعش” الذين حُظر دخولهم إلى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفًا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليًا 1149 منهم في السجون.

وقال الرئيس التركي الأربعاء إن بلاده اعتقلت إحدى زوجات البغدادي بعد أكثر من أسبوع من تفجير زعيم تنظيم داعش السابق نفسه خلال غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب في جامعة أنقرة ”الولايات المتحدة قالت إن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا... لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. وكذلك، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا“. ولم يكشف أردوغان عن تفاصيل.

وقال مسؤول تركي كبير هذا الأسبوع إن تركيا اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها وتأمل في الحصول على معلومات منهم عن الدولة الإسلامية، إلا أن أنقرة لم تحدد ما إذا كانت لديهم معلومات عن عمليات التنظيم.

وبرز البغدادي بعد أن كان شخصا مغمورا ليقود التنظيم المتشدد ويعلن نفسه ”خليفة“ للمسلمين ويسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، ثم انتزع تحالف تقوده الولايات المتحدة المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم.

ورحب قادة العالم بمقتله لكنهم حذروا هم وخبراء أمنيون من أن التنظيم الذي ارتكب فظائع بحق أقليات دينية لا يزال يمثل تهديدا أمنيا في سوريا وخارجها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن زوجتين للبغدادي قتلتا أيضا في موقع الغارة الشهر الماضي.

وأعلن التنظيم تعيين خلف للبغدادي يدعى أبا إبراهيم الهاشمي القرشي. وذكر مسؤول أمريكي كبير الأسبوع الماضي إن واشنطن تحاول معرفة هوية الزعيم الجديد للتنظيم.