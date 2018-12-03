أردوغان: إذا لزم الأمر سنلجأ إلى الأمم المتحدة بقضية خاشقجي

أشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة تنتظر نتائج التفتيش في أماكن عدة في مدينة يالوا جنوبي إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل التحقيق ومتابعة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه إذا لزم الأمر فـ"سنلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، لإعلاميين أتراك أثناء توجهه إلى فنزويلا، بحسب صحيفة حرييت المعارضة.

وشدد أردوغان على أن بلاده "تكرر السؤال ذاته للسعودية بشأن من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، وعن مكان جثته، وعن المتعاون المحلي الذي تقول الرياض إنه تم تسليمها له".

ولفت إلى أنه "لو أتيح له الفرصة للرد على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين، لواجهه بكافة الأدلة المتعلقة في مقتل خاشقجي".

وشدد على أن "تكتم فريق الاغتيال عن معلومات بشأن الجريمة، يهدف إلى حماية هوية من أصدر الأوامر".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن أنقرة "تنتظر نتائج التفتيش في أماكن عدة في مدينة يالوا جنوبي إسطنبول، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التفتيش قد يطول أماكن أخرى".

وكانت السلطات التركية قد أجرت تفتيشا في وقت سابق، لمنزلين يعودان لرجلي أعمال سعوديين، أحدهما قد تحدث عبر الهاتف مع أحد عناصر فريق الاغتيال.

وأكد أردوغان أن بلاده "تحرص ولا تزال على عدم إقحام العلاقات الثنائية مع السعودية".



وقال إن السعودية "سعت إلى إنكار الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي، ثم حاولت تشويه الحقائق، وبعدئذ اعترفت بوقوع الجريمة حيث حملت تصريحات السعوديين تناقضات وأكاذيب".