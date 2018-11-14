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أردوغان اخبر ترمب بتورط قادة سعوديين بقتل خاشقجي ومشرعون في الكونغرس يدرسون عقوبات على الرياض

أردوغان اخبر ترمب بتورط قادة سعوديين بقتل خاشقجي ومشرعون في الكونغرس يدرسون عقوبات على الرياض
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