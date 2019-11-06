أردوغان: اعتقلنا زوجة البغدادي وشقيقته في سوريا

قال اردوغان: "لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. أيضا، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده اعتقلت زوجة أبو بكر البغدادي بعد أكثر من أسبوع من مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية عندما فجر نفسه خلال غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب في جامعة أنقرة "الولايات المتحدة قالت إن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا... لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. أيضا، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".

وقال مسؤول تركي كبير هذا الأسبوع إن تركيا اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها.

