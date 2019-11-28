أردوغان: العالم الاسلامي بحاجة لتوسيع "الاقتصاد الحلال"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "المنتجات الحلال أصبحت رغبة لكافة الدول الإسلامية، لذا فإن العالم الإسلامي بحاجة لتوسيع أسواقه من خلال التطوير والعمل الدؤوب".

وخلال مشاركته في قمة "حلال" الدولية في اسطنبول بمشاركة 70 دولة، والتي تستمر حتى 1 ديسمبر المقبل، أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تحقق القمة ما قامت لأجله، ليصل العالم الإسلامي إلى الاقتصاد الحلال.

وانطلقت قمة الحلال الدولية بدورتها السابعة برعاية الرئاسة التركية وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، قال رئيس القمة، يونس أتي، في كلمته الافتتاحية: "لأجل كافة الأجيال في كل أنحاء العالم، اجتمع اليوم ممثلو 70 دولة في العالم لانطلاق قمة الحلال الدولية".

وأشاد أتي بدور منظمة التعاون الإسلامي ودورها في تنظيم هذه القمة، كما وقع مع ممثلة تتارستان بروتوكول قمة قازان للمنتجات الحلال التي ستعقد عام 2020 بقيادة روسيا.