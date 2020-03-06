أردوغان: الغرب منافق.. سنرد على أي انتهاك للأسد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده ستكون على أهبة الاستعداد دائما للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة من طرف النظام السوري في إدلب.

جاء ذلك في حديثه للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة الروسية موسكو.

وقال الرئيس التركي: “نقاط المراقبة في إدلب ستحافظ على وضعها الراهن، فلا يوجد أي تغيير بهذا الخصوص حاليا”.

وشدد الرئيس التركي على أن وقف إطلاق النار في إدلب سيترسخ إن تم الالتزام بالتواقيع التي أبرمت في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن هدف تركيا في سوريا هو تفعيل المسار السياسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإنهاء الحرب الداخلية.

وقال أردوغان إن الغرب “منافق جدا” في موضوع اللاجئين، حيث سارع لمد يد العون إلى اليونان، بينما يتجنب تقاسم الأعباء مع تركيا.

وأضاف حول تدفق طالبي اللجوء: “الغرب مع الأسف منافق جدا فقد وعدوا اليونان على الفور بتقديم 700 مليون يورو”.

ولفت إلى أن المستشارة الألمانية كانت وعدت بتقديم 25 مليون يورو لتركيا لدعم اللاجئين، ولم يتم تنفيذ ذلك بعد.

وأوضح: ” دعكم من 700 مليون يورو، المستشارة كانت تحدثت عن تقديم 25 مليون يورو لنا، لكننا للأسف، لم نتلقَ بعد أي شي منها أيضا”.

وأردف الرئيس أردوغان: “ليس لدينا وقت لمناقشة موضوع اللاجئين مع اليونان في هذه المرحلة، الأمر بات محسوما، سيذهب اللاجئون إلى حيث استطاعوا، ونحن لا نجبرهم على مغادرة بلادنا”.

بوتين سيتخذ خطوات إيجابية حول “واغنر” في ليبيا

من جهة أخرى أعرب أردوغان عن اعتقاده بأن نظيره بوتين سيقدم على خطوات إيجابية بخصوص مرتزقة واغنر الروس في ليبيا.

وأفاد قائلا: “ننتظر حل الأمور في ليبيا على غرار الخطوة التي أقدمنا عليها أمس مع بوتين (حول إدلب)”.

وأردف: “أعتقد أنّ بوتين سيقدم على خطوات إيجابية بخصوص واغنر”. (الأناضول)