أردوغان: القنصل السعودي كاذب

محمد العتيبي القنصل العام السعودي في إسطنبول

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية لأنها لم تتخذ أي إجراء ضد القنصل العام السعودي في إسطنبول الذي "كذب أمام وسائل الإعلام"، بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال أردوغان أمس الجمعة إنه رغم أن الرياض احتجزت 18 مشتبها بهم في القضية، "فإن من الأمور المثيرة للقلق بشدة عدم اتخاذ أي إجراء ضد القنصل العام السعودي في إسطنبول، الذي كذب أمام وسائل الإعلام، وفر من تركيا بعد الحادثة بأيام قليلة".

وكان القنصل العام السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي، قد غادر تركيا على متن رحلة تجارية قبل ساعات من تفتيش الشرطة لمقر إقامته فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وفي تصريح له لوكالة "رويتر" لدى قيام صحفييها بجولة داخل القنصلية السعودية عقب اختفاء خاشقجي، قال العتيبي: "أحب أن أؤكد أن المواطن جمال خاشقجي غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، والقنصلية والسفارة تبذلان جهودا للبحث عنه ونشعر بالقلق إزاء هذه القضية".

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي لقي حتفه في الثاني في أكتوبر الماضي بعد دخوله مبنى سفارة بلاده في اسطنبول لاستخراج وثائق شخصية.

واعترفت الرياض فيما بعد بمقتله داخل القنصلية من قبل عناصر أمن سعوديين أساؤوا استخدام صلاحياتهم وتم احتجازهم ويجري الآن التحقيق معهم من قبل السلطات السعودية المعنية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.