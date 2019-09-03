أردوغان: المنطقة الآمنة في إدلب مجرد حبر على ورق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية تختفي تدريجيا وإنها صارت الآن مجرد حبر على ورق.

وأضاف أردوغان، متحدثا في أنقرة، أن من المستحيل السكوت على هجمات الجيش السوري في إدلب وأنه سيواصل إجراء ما يلزم من اتصالات مع كل الأطراف في المنطقة.

وإدلب الواقعة في شمال غرب سوريا هي آخر منطقة كبيرة في سوريا لا تزال في يد مقاتلي المعارضة بعد مرور ثمانية أعوام على بدء الحرب.

وانهارت هدنة في أوائل شهر أغسطس آب الماضي بعد ثلاثة أيام فقط من بدئها إثر مواصلة الجيش السوري المدعوم من روسيا هجومه على المنطقة وسيطرته على أراض كانت في قبضة المعارضة التي تدعم تركيا بعض فصائلها.

