أردوغان: الوثائق بحوزتنا تؤكد استحالة طمس مقتل خاشقجي

الصحافي السعودي جمال خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الوثائق التي بحوزة أنقرة تظهر أنّ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لا يمكن طمسها.

جاء ذلك في مقابلة مع محطتي Kanal D وCNN TURK التلفزيونيتين المحليتين.

وجدد أردوغان تأكيده أنّ التسجيلات التي تملكها تركيا حول جريمة قتل خاشقجي تم إسماعها للكثير من المسؤولين وعلى رأسهم المسؤولون السعوديون.

وأشار أردوغان إلى أنهم بحثوا القضية خصيصا مع الملك سلمان ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن طريق الهاتف.

وقال أردوغان إن ثمة شخصا منحطا وعديم الأخلاق يقول ‘أنا أعرف التقطيع جيدا‘، مضيفًا: “تبين لنا أنه من الطبابة الشرعية، هؤلاء يظنون أن العالم مجموعة من البلهاء”.

الأناضول