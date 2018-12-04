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أردوغان: بحثت قضية مقتل خاشقجي مع قادة دول قمة الـ20

أردوغان: بحثت قضية مقتل خاشقجي مع قادة دول قمة الـ20
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