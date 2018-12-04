أردوغان: بحثت قضية مقتل خاشقجي مع قادة دول قمة الـ20

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بحث قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مع زعماء دول قمة العشرين خلال القمة التي استضافتها الأرجنتين.



ولدى عودته إلى العاصمة أنقرة، قال أردوغان للصحفيين الثلاثاء إن قضية مقتل خاشقجي "كانت حاضرة بقوة في لقاءاته الثنائية التي عقدها خلال تواجده في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة الدول العشرين الصناعية".

وأضاف أنه أدلى "بتصريحات وافية عن قضية خاشقجي، وزوّد وسائل الإعلام العالمية بآخر التطورات المتعلقة بالقضية".



وعن أعمال قمة العشرين، قال الرئيس التركي: "تناولنا مع الزعماء قضايا عدة منها التحديات التي تواجه التجارة العالمية وكيفية زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتأسيس أنظمة ضريبية حديثة والمخاطر الجديدة في النظام المالي الدولي".

وكان الرئيس التركي أبدى موقفا حازما خلال قمة العشرين فيما يتعلق بقضية خاشقجي، ووجه انتقادات مباشرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال في مؤتمر صحفي: "لو سنحت لي الفرصة لكي أرد على ولي العهد السعودي في قمة العشرين بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لواجهته بالأدلة".



وأضاف: "العالم الإسلامي والرأي العام العالمي لن يطمئن؛ حتى يتم الكشف عن كل المسؤولين في ارتكاب جريمة قتل خاشقجي".