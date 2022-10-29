أردوغان: تركيا تسعى لتشكيل حزام سلام

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم السبت، التصميم على تأسيس عصر تركيا، وجعلها أنموذجا للديمقراطية، وتشكيل حزام سلام ورخاء في محيط البلاد.

وقال أردوغان في رسالة، بمناسبة عيد الجمهورية: "لقد جعلنا الاقتصاد التركي محط إعجاب، وديمقراطيتها أنموذجا، مع الحفاظ على أواصر أخوتها، والإهتمام بمتابعة دبلوماسيتنا".

واشار الرئيس التركي، إلى أنه بالرغم من كل المظالم التي تتعرض لها بلاده، إلا أنه تم وضع أسس الرؤية لعامي 2053 و2071.

وشدد أردوغان، حرص بلاده على تشكيل حزام سلام ورخاء في المنطقة، عبر انهاء المأساة الانسانية في سوريا، وحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

يشار إلى أن الرئيس التركي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن رؤية حزب "العدالة والتنمية" وخطته للسنوات الـ100 القادمة، تحت عنوان "قرن تركيا"

وتعتبر رؤية حزب أردوغان، مقدمة لإعلان "التنمية والعدالة" للبيان الإنتخابي، خلال الفترة المقبلة.

إعلان خطة "التنمية والعدالة" يأتي بعد 20 عاما من تأسيس الحزب، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة، والتي سيتم فيها انتخاب رئيس لتركيا و 500 عضو في البرلمان.

ويرى محللون، أن الانتخابات المقبلة التي سشتهدها تركيا، تكتسب أهمية وطابعا خاصا، ويصفونها بانها تاريخية، نظرا لتزامنها مع ذكرى تأسيس الجمهورية التركية الحديثة في العام 1923، التي انقضى عليها 100 عام، وجاءت على أنقاض الدولة العثمانية، التي أنهاها مصطفى كمال أتاتورك.

وتتوزع محاور الرؤية الشاملة، على الجوانب العسكرية والأمنية، والصناعات الدفاعية، والمشاريع الاقتصادية والتنموية، وطموحات في السياسة الخارجية.