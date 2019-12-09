أردوغان: تركيا تهدف لتوطين مليون لاجئ بشمال سوريا

اكد أردوغان أن تركيا ستمول خطة التوطين بنفسها إذا لم يقدم لها الحلفاء الدعم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن بلاده تستهدف توطين مليون لاجئ سوري في المنطقة التي شنت فيها عملية عسكرية بشمال سوريا في أكتوبر تشرين الأول.

وأبلغ أردوغان محطة (تي.آر.تي) التلفزيونية الرسمية أن تركيا ستمول خطة التوطين بنفسها إذا لم يقدم لها الحلفاء الدعم.

وشنت تركيا وجماعات متحالفة معها من المعارضة السورية هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وبعدما سيطرت على قطاع من الأراضي داخل سوريا بطول 120 كيلومترا وعمق حوالي 30 كيلومترا من بلدة راس العين حتى بلدة تل أبيض، أبرمت تركيا اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا لوقف الهجوم.

كانت تركيا قد ذكرت في السابق أنها قد توطن ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري في "منطقة آمنة" بطول 444 كيلومترا تستهدف إقامتها في شمال شرق سوريا وحثت شركاءها في حلف شمال الأطلسي على دعم الخطط ماليا.

وتستضيف تركيا حاليا أكثر من 3.5 مليون لاجئ فروا من بلادهم بسبب الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات ونصف. ولم يقدم المسؤولون الأتراك ما يشير إلى موعد بدء إعادة توطين اللاجئين.

