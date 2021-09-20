أردوغان: تركيا ليست خادما لأحد

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ على إن تركيا ليست خادمة لأحد.

وأكد أردوغان أن تركيا تتحمل عبء 4.5 مليون لاجئ.

وقال أردوغان ردا على تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي تحدث فيها عن ضرورة بقاء اللاجئين قرب بلادهم؛ إن "تركيا تتحمل وحدها العبء الأكبر للاجئين، وتنتظر من الطرف الآخر اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد".

وأضاف في تصريح للصحفيين في مطار أتاتورك بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الغرب هو الطرف الذي يتعين عليه الإقدام على أهم الخطوات اللازمة حيال المهاجرين وطالبي اللجوء".

وكان رئيس الوزراء اليوناني قال؛ إنه اتفق مع أردوغان في اتصال هاتفي على أهمية "إبقاء اللاجئين والمهاجرين المحتملين قريبا من أوطانهم قدر الإمكان".

ولفت أردوغان إلى أنه سيلبي طلب ميتسوتاكيس لعقد لقاء ثنائي بينهما في الولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة رؤية خطوات إيجابية وصادقة من الطرف الآخر، "وإلا، فإن تركيا ستتخذ القرارات والخطوات اللازمة"، على حد تعبيره.