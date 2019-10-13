أردوغان: تقارير هروب سجناء داعش بسوريا "كذب وتضليل"

كانت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا قالت في بيان إن 785 أجنبيا من منتسبي التنظيم المتشدد فروا من مخيم عين عيسى.

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد صحة تقارير عن هروب سجناء من تنظيم الدولة الإٍسلامية في شمال شرق سوريا نتيجة للعملية التركية هناك، قائلا إنها ”تضليل“ يهدف إلى استفزاز الغرب.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله إن هذه التقارير كاذبة وتهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة وباقي دول الغرب.

كانت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا قالت في بيان إن 785 أجنبيا من منتسبي التنظيم المتشدد فروا من مخيم عين عيسى.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر في المخيم قولها إن نحو مئة شخص فروا.

وفي إشارة على ما يبدو لمقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا، قالت السلطات التي يقودها الأكراد إن "مرتزقة" هاجموا مخيما به "العناصر الداعشية" التي قامت "بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم الأراضي السورية الشمالية التي كانت يوما جزءا من دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد في البلاد. وتحتجز القوات آلافا من مقاتلي التنظيم في السجن وعشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم في مخيمات.

وذكر مروان قامشلو المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية لرويترز أنه لا يوجد عدد كاف من الحراس في المخيم الذي يقع إلى الشمال من الرقة وعلى بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية.

وأردف قائلا "الحراسة ضعيفة جدا الآن"، مضيفا أنه يوجد حاليا ما يتراوح بين 60 و70 فقط من أفراد الأمن في المخيم مقارنة بمستويات الحراسة العادية التي كانت لا تقل عن 700 فرد في المخيم الذي يضم 12 ألف شخص.

