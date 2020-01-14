أردوغان: حفتر الانقلابي فر هاربا وسنلقنه درساً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن "الانقلابي" خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "فر هاربا" من موسكو حتى لا يوقع اتفاق وقف اطلاق النار، وتعهد بتلقينه "درسا" اذا استمرت هجماته ضد الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وقال أردوغان في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية ان "الذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا يجهلون السياسة والتاريخ، فلو لم تتدخل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد".

وأكد أردوغان أن بلاده لا يمكنها "البقاء مكتوفة الأيدي" حيال ما يحدث في ليبيا، و"الذين يلطخون ليبيا بالدم والنار، يظهرون في الوقت نفسه حقدهم تجاه تركيا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده "لن تتوانى عن تلقين "حفتر الانقلابي درسا إذا واصل الهجوم على الحكومة والشعب في ليبيا".

من جانب آخر أشاد أردوغان بموقف حكومة الوفاق الليبية " حكومة طرابلس تبنت موقفا بناء وتصالحيا خلال محادثات موسكو".

على صعيده، قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إن عدم توقيع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق يظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام، مشددا على أن تركيا فعلت ما بوسعها لضمان وقف إطلاق النار.

وتأتي تصريحات أوغلو، بعد أن غادر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر موسكو عائدا إلى مدينة بنغازي من دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، لعدة أسباب، منها عدم إدراج بند ينص على "تفكيك المليشيات".

وعزت مصادر أخرى عدم توقيع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار إلى ما وصف بتجاهل المسودة لعدد من مطالب الجيش، ورفض حفتر أي دور تركي للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكانت موسكو استضافت أمس محادثات استمرت لأكثر من ست ساعات بين طرفي الأزمة الليبية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا.

وقبل ذلك، أعلن طرفا النزاع في ليبيا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من 12 يناير، بناء على مبادرة روسية تركية، أعلن عنها عقب لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول الأسبوع الماضي.

* هدوء في طرابلس

تدعم تركيا السراج في حين نُشر متعاقدون عسكريون روس في صفوف قوات حفتر المدعومة كذلك من الإمارات ومصر والأردن.

وجاءت المحادثات في موسكو بعد أن أدى وقف لإطلاق النار في ليبيا دعت إليه تركيا وروسيا إلى تهدئة القتال العنيف والضربات الجوية يوم الأحد لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاك الهدنة مع استمرار المناوشات حول طرابلس.

وقال صحفيو رويترز في طرابلس إن الهدوء ساد وسط المدينة يوم الاثنين وإنهم لم يسمعوا دوي أي اشتباكات أو قصف.

وقال شاهد من رويترز إنه جرى استئناف العمليات في مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة. وكان قد تقرر تعليق الرحلات بالمطار في وقت سابق هذا الشهر بعد سقوط صواريخ بالقرب منه.