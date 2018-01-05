أردوغان: دخلنا مرحلة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن أنقرة وباريس دخلتا مرحلة جديدة من حيث علاقات تركيا مع الاتحاد الأوربي.



وأشار أردوغان في حوار مع قناتا "تي ف1" و"إل سي آي" الفرنسيتين، عشية وصوله إلى باريس في زيارة رسمية، إلى أن علاقات بلاده مع فرنسا اتخذت "خطوات في الاتجاه الصحيح بخصوص العلاقات الإقليمية والثنائية".



وأعرب الرئيس التركي عن تفاؤله من سياسة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لافتا إلى أن زيارته إلى فرنسا تعد الزيارة الخارجية الأولى في أوروبا، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الزيارة، وأن فرنسا تساهم في تعزيز علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.



وذكر أردوغان أن زيارته تستغرق يوما واحدا، مشيرا إلى أنها ستكون الخطوة الأولى لسلسلة زيارات قادمة.

وفي الملف السوري، شدد أردوغان على قرار تركيا الحازم بمنع مرور المقاتلين الأجانب عبر أراضيها، منوها إلى أن بلاده ألقت القبض مؤخرا على الكثير ممن كانوا يحاولون التوجه إلى سوريا، وسلمتهم لبلدانهم التي جاؤوا منها.



وأفاد أن تركيا ألقت القبض على نحو 5 آلاف و600 مقاتل أجنبي ورحلتهم، فضلا عن حظر دخول 54 ألفا إلى أراضيها.