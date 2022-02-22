أردوغان: روسيا تنتهك سيادة أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن روسيا تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها "بشكل صارخ"، بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

ودعا أردوغان، اليوم الثلاثاء، روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بالقانون الدولي، معتبرا أن اعتراف روسيا بالجمهوريتين غير مقبول.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن المعاهدتين مع كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، تمتد لعشر سنوات، وتسمح بالتمديد لخمس سنوات أخرى.

وقال رودينكو للصحفيين إن "المعاهدة مبرمة لمدة عشر سنوات، مع إمكانية تمديدها تلقائيا، لمدة خمس سنوات أخرى؛ وتخضع للتصديق وتصبح سارية في يوم إعلانها. من الممكن تغييرها أو تعديلها، بموافقة الطرفين".

وأضاف "نقطة مهمة؛ تنص المعاهدة على نية الطرفين التعاون في مجال السياسة الخارجية، وفي الدفاع عن السيادة وسلامة الأراضي والأمن، من خلال تقديم المساعدة المتبادلة، بما في ذلك المساعدة العسكرية. كذلك منح الحق في بناء واستخدام وتحسين البنية التحتية العسكرية والقواعد العسكرية، على أراضي البلاد".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "من المزمع إبرام اتفاقيات منفصلة حول التعاون العسكري".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوهانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.