أردوغان: سنبني 30 ألف مبنى في مناطق الزلزال بوقت قياسي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أعمال البناء في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، ستبدأ مطلع الشهر المقبل.

وقال أردوغان، إنه سيتم تشييد وبناء 30 ألف مبنى سكني، في آذار/مارس المقبل، بالمناطق التي تعرضت للزلزال، مشيرا إلى أن بناءها سيكون بعيدا عن خطوط الصدع الزلزالية.

وشدد الرئيس التركي، خلال كلمة له في هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) في أنقرة، على أن أعمال البناء ستتم بشكل فوري حال الانتهاء من تقييم الأضرار.

وأوضح أردوغان، أن السلطات ستبدأ ببناء جميع المنازل في غضون بضعة أشهر، بعيدا عن خطوط الصدع، وأن الهدف هو الانتهاء من تشييد 30 ألف مبنى في غضون عام.

وأشار أردوغان، إلى أن 98 في المائة من المباني التي انهارت نتيجة للزلازل الأخيرة قد بنيت قبل عام 1999.

وقال: "سنحرص على أن تكون المباني الجديدة، ذات جودة عالية وآمنة، وتعمل على حل مشكلة الإسكان في منطقة الزلزال بأكملها".

يشار إلى أن الرئيس التركي، أعلن أمس الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال المدمر، حاجز ال 35 ألف شخص، في واحدة من أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ تركيا.

وقال أردوغان، إن حوالي 20 مليون شخص تضرروا من الزلزال الذي ضرب البلاد الاسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الزلزال تسبب بدمار كبير في 10 مدن.

وأضاف: "جزء كبير من مصابي الزلزال الذي وقع في مناطق جنوب شرق تركيا، والبالغ عددهم حوالي 81 ألفا، غادروا المستشفيات، بعد تلقيهم العلاج".

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، في السادس من فبراير/ شباط الجاري، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية، تسبب بمقتل أكثر من 40 ألف شخص في كلا البلدين، وإصابة عشرات آلاف الآخرين، كما تعرضت آلاف المباني لأضرار كبيرة.

وتواصل فرق الإنقاذ منذ أكثر من أسبوع، عمليات البحث بين الأنقاض وركام المباني التي تهدمت، للبحث عن ناجين، في المناطق التي تعرضت للزلزال.