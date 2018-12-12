أردوغان: سنشن عملية جديدة ضد القوات الكردية في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاربعاء، ان تركيا ستنفذ “في الأيام القليلة المقبلة”عملية جديدة في سوريا ضد قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة وتعتبرها أنقرة “إرهابية”.

وقال أردوغان في أنقرة: “سنبدأ عملية لتحرير شرق الفرات من المنظمة الإرهابية الانفصالية خلال الايام القليلة القادمة” في إشارة الى الأراضي التي تنتشر فيها وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول تركيا إنها فرع من حزب العمال الكردستاني المحظور.