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أردوغان: سنشن عملية جديدة ضد القوات الكردية في سوريا

أردوغان: سنشن عملية جديدة ضد القوات الكردية في سوريا
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