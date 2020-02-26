أردوغان: سنطرد قوات النظام السوري إلى ما وراء نقاط المراقبة في إدلب هذا الأسبوع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا تخطط لطرد قوات النظام السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة العسكرية التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير/شباط، وذلك رغم مكاسب قوات النظام المدعومة من روسيا.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يأمل في حل مسألة استخدام المجال الجوي في إدلب قريبا.

وتتحكم روسيا في المجال الجوي وتقصف بشكل يومي المعارضة المسلحة التي تدعمها تركيا دعما لهجوم قوات النظام.

وكان أردوغان أكد في 5 فبراير/شباط الجاري أنه في حال لم تنسحب قوات الأسد إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال الشهر الحالي، فإن الجيش التركي سيضطر لإجبارها على ذلك. (وكالات)