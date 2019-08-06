أردوغان: سنقضي على "الوحدات الكردية" في شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تركيا تستعد “للقضاء” على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا “في وقت قريب جدا”.

وقال أردوغان في خطاب متلفز في أنقرة: “لتركيا الحق في القضاء على كافة التهديدات لأمنها القومي.. إن شاء الله سننقل العملية التي بدأت (بعمليات سابقة داخل سوريا) إلى المرحلة التالية في وقت قريب جدا”

وأكد الرئيس التركي، أن شراء تركيا منظومة “إس-400” الدفاعية الصاروخية“لم يكن خيارا إستراتيجيا، بل تجاريا بحتا”.

وقال خلال كلمته أمام مؤتمر السفراء الأتراك الـ11 المنعقد في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وقال إن “شراء تركيا منظومة إس-400 لم يكن خيارا إستراتيجيا، بل تجاريا بحتا، وموقف حلفائنا المتعنت تجاه بلادنا هو الذي دفعنا نحو هذا الخيار”.

وأضاف: “آمل أن يواصل الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب موقفه الصائب بخصوص موضوع منظومة إس-400، وعدم السماح بتأثير هذه المسألة في علاقاتنا”.

واعتبر الرئيس أردوغان أن أمن تركيا هو بمثابة أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمنطقة برمتها.

وأكد أنه “لا يوجد أي دليل ملموس” على أن منظومة “إس-400” ستضر بحلف “الناتو” وبمقاتلات “إف-35”.

وتابع في السياق ذاته: “فلا داعٍ للخداع”.