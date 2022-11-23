أردوغان: سنهاجم مناطق تواجد "الإرهابيين".. وهناك قرارات "قوية جدا"

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن قوات بلاده ستهاجم كل المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون داخل تركيا وخارجها، مشيرا إلى قرارات "قوية جدا" سيتم اتخاذها بهذا الشأن.

وشدد أردوغان، أن تركيا لديها الحق في معالجة مشكلاتها الخاصة شمال سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون خطوة بخطوة، بدءا من عين العرب "كوباني"، وتل رفعت، ومنبج بشكل رئيسي".

وأعلن الرئيس التركي، أنه سيتم إنشاء شريط أمني على طول الحدود التركية مع سوريا، كما أنه سيتم إغلاق كل مناطق الشريط الحدودي بين البلدين.

وقال أردوغان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، إن بلاده تعلم من يقف وراء الهجمات الإرهابية.

وأشار إلى أنه تم الكشف عن الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء هجوم اسطنبول، بسرعة قياسية وكبيرة، ومتوعدا بمحاسبتهم.

وفيما يتعلق بالإتفاقات والتفاهمات الخاصة بشمال سوريا، بين أردوغان أن تركيا التزمت بتعهداتها، وقال: "طالما لم يلتزم من اتفقنا معهم بما عليهم من التزامات وفق التفاهمات، فسوف نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمننا وأمن مواطنينا".