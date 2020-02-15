أردوغان: صفقة القرن تهدد السلام في المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن خطة السلام الأمريكية المزعومة المعروفة بـ"صفقة القرن" "ليست سوى تهديد للسلام" في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من باكستان إلى تركيا.

وأضاف أردوغان: "نتطلع من منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو جميع أعضائها إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطة (صفقة القرن)".

وأشار إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا لا تقبل خطة السلام المزعومة، وأعتقد أننا بهذا الموقف سنحقق النتيجة المرجوة في الأمم المتحدة".