أردوغان: طريق السلام في ليبيا يمر عبر تركيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا.

وقال أردوغان في مقال لصحيفة “بوليتيكو” الأوروبية، نشرته السبت، إن ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب سيكون خطأ تاريخيا.

وأضاف: “سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر”.

وتابع أردوغان: “الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا”، مشيرا إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية.

وزاد: “ينبغي ألّا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا”