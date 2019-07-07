أردوغان: عزلت محافظ المركزي لرفضه خفض سعر الفائدة

نقلت صحيفة حريت الأحد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله في اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان إنه عزل محافظ البنك المركزي لرفضة مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة.

ونقل عن أردوغان قوله ”أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة. أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريا“.

وأشارت صحيفة حريت اليومية إلى أن أردوغان ذكر سبب إقالة جتينقايا قبل نحو عام من انتهاء ولايته خلال اجتماع للتشاور في اسطنبول مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ولم يُذكر سبب رسمي لعزل المحافظ، لكن مصادر حكومية عزته إحباط أردوغان بسبب إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24 بالمئة منذ سبتمبر أيلول الماضي لدعم الليرة المتعثرة.

وفي بيان مكتوب يوم السبت، قال أويسال إنه سيعمل بشكل مستقل على تطبيق أدوات السياسة النقدية التي تركز على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار والحفاظ على هذا الاستقرار.

