أردوغان قد يلتقي بن سلمان خلال قمة العشرين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الخميس، إن الرئيس قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث إبراهيم كالين قوله، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن حدوث تواصل بين الزعيمين خلال القمة، “إننا ننظر في البرنامج. قد يحدث هذا”