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أردوغان: قضية القدس تحولت إلى امتحان لمسلمي ومظلومي العالم

أردوغان: قضية القدس تحولت إلى امتحان لمسلمي ومظلومي العالم
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