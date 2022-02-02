أردوغان ل"الناتو": شراء أنظمة "إس-400" شأن داخلي تركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاتفاقيات الموقعة مع روسيا لشراء منظومة الصواريخ "إس-400"، شأن داخلي تركي، ولا تؤثر سلبا على "الناتو".

وأضاف أردوغان: "الاتفاق على شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 من قبل أنقرة هو خطوة مهمة من حيث تطوير التعاون بين تركيا وروسيا. الأنظمة الروسية هي نظام دفاع هجومي مهم للغاية. عمليات التسليم هي شأن داخلي لتركيا".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، في أنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.

كما يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأمريكية، مهددة أنقرة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "اف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.

وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.