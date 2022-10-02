أردوغان ل"اليونان": الاستفزازات ستؤدي إلى كارثة

تتواصل حرب التهديدات المتبادلة، بين تركيا واليونان، على خلفية تسليح "أثينا" لجزر في بحر إيجة، حيث حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، من الاستفزازات اليونانية، مشيرا إلى أنها ستؤدي لكارثة ستحل على الشعب اليوناني –بحسب تعبيره-.

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "نصيحة" إلى أثينا بشأن تسليح جزر في بحر إيجه، محذرا من الاستفزازات التي ستؤدي، برأيه، إلى كارثة لليونان ولشعبها.

وقال أردوغان في كلمة له بالبرلمان التركي: "تشجيع اليونان التي تسلح الجزر، يتعارض مع المنطق والتفاهم وروح التحالف. وسياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون لصالح أحد".

وتابع أردوغان: "ندرك جيدا من أطلق العنان لليونان من أجل التهجم علينا، ونعلن في كل فرصة أننا على دراية باللعبة التي تحاك ضدنا، وننصح الحكومة اليونانية بالابتعاد عن الاستفزازات التي ستؤدي إلى كارثة لها ولشعبها".

كما دعا الرئيس التركي إلى إنهاء العزلة والحظر عن قبرص التركية، والوفاء بجميع الوعود المتعلقة بالاعتراف الدولي والشرعية التي يستحقها القبارصة الأتراك، مؤكدا رفض بلاده لقرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية الجنوبية.

وزير الدفاع اليوناني

من جانبه أكد وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناغيوتوبولوس، أن بلاده لها الحق في اتخاذ "جميع الإجراءات الدفاعية" لحماية جزرها الواقعة في أقصى الشرق، وسط تهديدات من تركيا المجاورة.

وفي حديث له بمناسبة يوم الاستقلال في قبرص، قال نيكولاوس باناغيوتوبولوس إن "سلوك تركيا الرجعي والمزعزع للاستقرار يقوض أيضا الأمن في منطقة شرق البحر المتوسط الأوسع".

وأعرب وزير الدفاع اليوناني عن رفضه مطالب تركيا بنزع السلاح من الجزر "وكأنها ليست مهددة، وكأننا لا نملك الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الدفاعية لصالحها"، فيما وصف مطالب أنقرة بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة".

وكانت تركيا قد استدعت في وقت سابق من هذا الأسبوع السفير اليوناني للاحتجاج على "نشر" عشرات المركبات المدرعة الأمريكية الصنع في جزيرتي ساموس وليسبوس في بحر إيجة اللتين تقول أنقرة إنهما يجب أن تظلا منزوعتي السلاح بما يتماشى مع المعاهدات الدولية.