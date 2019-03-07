أردوغان لترامب: خذ أسلحتك أو بعها لنا

أردوغان

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أبعاد الانسحاب الأمريكي من سوريا، موجها رسالة إلى نظيره دونالد ترامب.

وقال أردوغان مخاطبا ترامب: "يمكنه أخذ أسلحته معه إذا رغب، أو بيعها لنا، لكن عليه أن لا يمنحها للإرهابيين".

وأكد أردوغان أن أنقرة "لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الآمنة شمالي سوريا، لأي جهة غير تركيا، لأنه يمكن في أي لحظة مهاجمتنا انطلاقا منها".

وحول صفقات منظومات "إس" الصاروخية، قال أردوغان: "أنهينا موضوع إس-400 ولا يمكننا التراجع أبدًا، اتفقنا مع الروس، وسنبدأ الإنتاج المشترك، ويمكن أن ندخل بموضوع إس-500 بعدها".

وتطرق أردوغان أيضا، إلى قرار نظام التفضيلات المعممة لواشنطن، قائلا إن "تركيا تأخذ كافة تدابيرها، فنحن معتادون على مثل هذا".