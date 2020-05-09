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أردوغان للكاظمي: سنكون مع العراق من أجل وحدته

منشور 09 أيّار / مايو 2020 - 11:48
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، برسالة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد خلالها أن بلاده ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره.

وشدد الرئيس التركي على وجود الإرادة الضرورية لدى أنقرة، لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد مما هي عليه حاليا.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، إن رئيس الوزراء العراقي "تلقى رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم خلالها التهنئة بنيل حكومة الكاظمي ثقة مجلس النواب العراقي".

وأشار أردوغان، بحسب البيان إلى أن "حكومة الكاظمي جاءت نتيجة للجهود المستمرة لتشكيلها، وتمنى أن تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة".

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