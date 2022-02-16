أردوغان: لمسنا مودة ومحبة كبيرة من الامارات

أعرب الرئيس التركي رجب طبيب أردوغان عن أمله في أن تعود زيارته إلى الإمارات بالخير على بلده والمنطقة عامة.

وكشف الرئيس التركي أنه لمس "مودة ومحبة كبيرة" خلال زياته الأخيرة من خلال تغريدتين على موقع تويتر نشرهما أردوغان في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، لدى عودته إلى أنقرة عقب زيارة إلى الإمارات استمرت يومين.

وكتب أردوغان: "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة"، معربا عن شكره الجزيل إلى "أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق".

لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الرئيس التركي: "نحن على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا، نتمنى أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلدينا والمنطقة".

ورافق أردوغان في زيارته وفد كبير من المسؤولين أبزرهم وزراء الخارجية والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والبنى التحتية والثقافة والسياحة والزراعة والغابات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

وتبادل الجانبان التركي والإماراتي عددا من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم والبروتوكولات وقعتها عدة جهات في البلدين خلال زيارة أردوغان، الذي أكد أن "الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات".