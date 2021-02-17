أردوغان: لن نترك تركيا للخونة

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، أنه لن يترك بلاده للخونة، متعهدا بالوقت نفسه بمواصلة الحرب ضد الإرهاب.

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، بمواصلة حرب بلاده ضد الإرهاب، مشددا على أنه "لن يترك تركيا للخونة".

وقال أردوغان "سنواصل كفاحنا حتى اجتثاث جذور الإرهابيين وإنهاء مشكلة الإرهاب في بلادنا"

مضيفا: "لن نترك بلادنا لخونة تنظيم "غولن" ولا لقتلة حزب" العمال الكردستاني" ولا لجناة "داعش" ولو كلف ذلك أرواحنا".

وتعليقا على "إعدام" حزب العمال الكردستاني 13 مواطنا تركيا، قال الرئيس أردوغان "سنحول أوكار الإرهابيين إلى مقابر لهم".

ولفت أردوغان إلى أن المعارضة التركية مستمرة بسياسة الانتقادات رغم كل الإنجازات التي نحققها.

وكان أردوغان أعلن أن أنقرة ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق، مشيرا إلى أن قوات بلاده ستبقى في مناطق دخلتها سابقا.