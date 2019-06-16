أردوغان: منظومة "إس- 400" ستصلنا منتصف الشهر المقبل

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية اليوم الأحد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يتوقع بدء وصول منظومة “إس- 400” الصاروخية الدفاعية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من يوليو/ تموز.

ومن المقرر أن يؤجج هذا التطور التوتر مع الولايات المتحدة شريكة تركيا في حلف شمال الأطلسي.

ولا تتماشى منظومة “إس-400” مع أنظمة حلف شمال الأطلسي وتمثل مصدرا للخلاف بين تركيا والولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية.

ونسبت القناة إلى أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من زيارة إلى طاجيكستان حيث حضر قمة والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بحثنا موضوع إس-400 مع روسيا. قضية إس-400 محسومة بالفعل”.

وقدم أردوغان توقعا أكثر تحديدا عن ذي قبل قائلا: “أعتقد أن المنظومة ستبدأ في الوصول في النصف الأول من يوليو”.

وكان باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أوضح الشهر الجاري كيف سيجري سحب تركيا من برنامج المقاتلات “إف-35” إلا إذا غير أنقرت خططها المتعلقة بشراء الأنظمة الصاروخية الروسية.

وقال أردوغان إنه سيبحث الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يلتقي الاثنان في قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.

وقال: “عندما يتفوه شخص في مرتبة أقل بأمور مختلفة، نتصل على الفور بالسيد ترامب ونحاول حل القضايا عبر دبلوماسية الهاتف. الأمور لا تستغرق وقتا طويلا آنذاك”. (رويترز)