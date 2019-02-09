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أردوغان: من يتطاول على تركيا العظيمة لن يفلت من العقاب

أردوغان: من يتطاول على تركيا العظيمة لن يفلت من العقاب
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