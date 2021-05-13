أردوغان: نبذل جهودا لإقناع المجتمع الدولي بتلقين إسرائيل الدرس اللازم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تبذل الجهود لإقناع المجتمع الدولي بتلقين إسرائيل الدرس اللازم جراء اعتداءاتها على الفلسطينيين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان، مع نظيره النيجيري محمد بخاري، مساء الخميس، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التركية.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، كما تبادلا التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب أردوغان لنظيره بخاري، عن ثقته بأن الشعب النيجيري سيظهر تضامنه مع الفلسطينيين في قضيتهم العادلة.

وأضاف: “نبذل الجهود لإقناع المجتمع الدولي بتلقين إسرائيل، عديمة الضمير والقانون والعدالة، الدرس اللازم جراء اعتداءاتها على فلسطين”. (الأناضول)