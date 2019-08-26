أردوغان: نترقب دخول قواتنا البرية إلى شرق الفرات في وقت قريب

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنهم يترقبون في وقت قريب جدا دخول القوات البرية التركية إلى منطقة شرق الفرات في سوريا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بقضاء ملاذكرد بولاية موش (شرق) خلال الاحتفال بالذكرى 948 لمعركة ملاذكرد، التي انتصر فيها السلاجقة على البيزنطيين.

وأشار إلى أنّ تركيا مستعدة تماما لتنفيذ خطتها البديلة، في حال تم إجبارها على اتباع طريق آخر غير الذي تريده فيما يخص شرق الفرات.

وقال أردوغان: “لن تحيدنا أي مصلحة اقتصادية أو سياسية من قول الحق والوقوف بجانب المظلومين ومساندة المضطهدين”.

وأردف: “نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين”.

وأضاف: “إن شاء الله سنكلل نضالنا الممتد من العراق إلى سوريا (ضد مسلحي بي كا كا/ي ب د)، وصولا إلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط ومناطق أخرى، بالنصر”.

وحول إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، شدّد أردوغان على أنّ “كثرة المكائد الخبيثة في المنطقة لن تحيدنا عن طريقنا”.

وحول شرقي البحر المتوسط، قال الرئيس التركي: “إنّ أعمال المسح والتنقيب جارية بوتيرة عالية، ليس بإمكان أحد أن يعيق عملنا حاضرا ومستقبلا”. (الأناضول)