أردوغان: نتواصل مع بوتين لحل الخلافات مع سوريا.. ولا نية لسحب القوات التركية منها

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رغبته في تجاوز الخلافات مع سوريا، وذلك من خلال التعاون مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وأكد أردوغان، أنه لا ينوي سحب القوات العسكرية التركية من سوريا، نظرًا لاستمرار التهديد الإرهابي في المنطقة -حسب قوله-.

ووفقا لوسائل إعلامية تركية رسمية، قال أردوغان: "السبب الوحيد لوجودنا العسكري في سوريا هو محاربة الإرهاب"

وشدد الرئيس التركي، على أن بلاده ستضمن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وأنها قد وضعت مشاريع لإنشاء مساكن في سوريا بهدف استيعاب عودة قرابة مليون لاجئ.

وتستضيف تركيا ملايين اللاجئين السوريين، وقد استثمرت مبالغ ضخمة لتوفير الخدمات الأساسية لهم في مجالات التعليم والصحة والأمن وغيرها.

في ديسمبر 2022، تم عقد أول جولة من المحادثات بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره السوري علي محمود عباس، وهي المحادثات الأولى التي تجري بينهما منذ 11 عامًا.

تمت هذه المحادثات لبحث سبل حل الأزمة السورية وتعزيز الحوار بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأكدت الحاجة إلى مواصلة الحوار لتحقيق هذه الأهداف.

تهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية في دمشق والحكومة التركية في أنقرة. فبعد اندلاع الصدامات في عام 2011 بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج، تم قطع العلاقات بين البلدين.

