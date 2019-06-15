أردوغان: نرفض فرض أمر واقع جديد في القدس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض بلاده الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس.

جاء ذلك في كلمة خلال أعمال الدورة الخامسة لقمة “التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا”، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وقال أردوغان: “نرفض الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس”.

كما حذّر أردوغان من سياسات القضاء على منظمة إرهابية باستخدام منظمة أخرى، في إشارة إلى استخدام الولايات المتحدة منظمة “ي ب ك/ بي كا كا” للقضاء على تنظيم “داعش”.

وأضاف في ذات السياق: “سياسات القضاء على منظمة إرهابية باستخدام منظمة أخرى ستسفر عن المزيد من إراقة الدماء والاحتلال والظلم والأحزان”.

وتشارك في القمة 27 دولة، بينها تركيا وروسيا والصين الهند وإندونيسيا وقطر وماليزيا ومصر، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات كمراقبين