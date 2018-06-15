أردوغان والملك سلمان يتبادلان التهاني بعيد الفطر

الجانبان تطرقا إلى التطورات الأخيرة في المنطقة

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر.



وقالت مصادر رئاسية إن أردوغان والملك سلمان تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر، الذي يحل الجمعة، وأكدا على إيلائهما أهمية لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما في كافة المجالات.



وأضافت المصادر أن الجانبين تطرقا إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، وعبّرا عن ترحيبهما بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على قرار يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني.



ومساء الأربعاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته تركيا والجزائر، بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.