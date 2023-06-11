أردوغان وبن زايد يلفتان الأنظار في نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

حضر الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في ملعب أتاتورك في إسطنبول. وكان الرئيس الليبي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أيضًا حاضرًا في الحدث الرياضي.
تم نشر لقطات فيديو لحضور الرئيسين التركي والإماراتي في الملعب، والمباراة جمعت بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في المساء.
ووصل الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في زيارة عمل يوم السبت، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
تم استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، عند وصوله إلى مطار إسطنبول، وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وعدد من الوزراء والمسؤولين الكبار أيضًا حاضرين للترحيب به.
ويرافق الرئيس الإماراتي في هذه الزيارة وفد رسمي كبير يضم نائب رئيس الدولة الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية نهيان بن زايد آل نهيان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، بالإضافة إلى مسؤولين إماراتيين آخرين.