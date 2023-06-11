أردوغان وبن زايد يلفتان الأنظار في نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

حضر الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في ملعب أتاتورك في إسطنبول. وكان الرئيس الليبي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أيضًا حاضرًا في الحدث الرياضي.

تم نشر لقطات فيديو لحضور الرئيسين التركي والإماراتي في الملعب، والمباراة جمعت بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في المساء.

ووصل الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في زيارة عمل يوم السبت، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

لحظة وصول رئيس دولة #الإمارات الشيخ محمد بن زايد رفقة نظيره التركي رجب طيب #أردوغان إلى ملعب أتاتورك الذي يحتضن نهائي #دوري_أبطال_أوروبا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/UgE1Scq4XR — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 10, 2023

تم استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، عند وصوله إلى مطار إسطنبول، وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وعدد من الوزراء والمسؤولين الكبار أيضًا حاضرين للترحيب به.

صور | الدبيبة يحضر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر المقامة على ملعب " أتاتورك الأولمبي " بحضور الرئيسين أردوغان و الشيخ محمد بن زايد و شقيقه الشيخ منصور مالك نادي مانشستر سيتي. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/KEJejHr1Bw — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 10, 2023

ويرافق الرئيس الإماراتي في هذه الزيارة وفد رسمي كبير يضم نائب رئيس الدولة الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية نهيان بن زايد آل نهيان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، بالإضافة إلى مسؤولين إماراتيين آخرين.

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا يحضران نهائي دوري أبطال أوروبا 📸#العربية_رياضة pic.twitter.com/LilbH7fBGG — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) June 10, 2023



