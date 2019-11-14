أردوغان يؤكد أنه أعاد رسالة ترامب الموجهة إليه مؤخرا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إنه أعاد الرسالة المثيرة للجدل لترامب.

وقال أردوغان (حول رسالة ترامب الموجهة إليه مؤخرا): أعدتها إلى السيد الرئيس اليوم.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نشرت، الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، رسالة ترامب للرئيس التركي، التي طالبه فيها بإعادة النظر في موضوع التدخل التركي في شمالي سوريا، والتوصل إلى اتفاق قبل بدء العملية.

وخاطب ترامب أردوغان في رسالته قائلا: "لنعمل على صفقة جيدة، لا تكن أحمق"، محذرا الرئيس التركي في لغة أثارت صدمة قائلا: "لا تكن شخصا قويا"، لافتا إلى أن "التاريخ سينظر إليك إيجابيا إذا حققت الأمر بصورة صحيحة وإنسانية"، محذرا إياه في الوقت ذاته من أن التاريخ سينظر إليه "إلى الأبد كالشيطان إذا لم تحصل أمور جيدة".

وأضاف ترامب في الرسالة التي كشفت عنها أولا قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "لا تخيب ظن العالم"، لافتا إلى أن الأكراد مستعدون للتفاوض، ومستعدون لتقديم "تنازلات ما كانوا ليقدموها في الماضي".

واتهم أردوغان بعد الكشف عن الرسالة بيوم نظيره الأمريكي ترامب بمخالفة "الكياسة السياسية والدبلوماسية".

وقال مسؤولون أتراك حينها، في تصريح لشبكة BBC البريطانية، إنَّ الخطاب أغضب أردوغان، لدرجة أنه ألقاه في سلة القمامة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان أردوغان قد أمر قواته بدخول سوريا قبل قراءته خطاب ترامب أم بعدها.