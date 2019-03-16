أردوغان يؤكد على ضرورة معاقبة منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة معاقبة منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، داعيا حكومة ويلينغتون إلى إنزال أشد العقوبات بحق الجاني.

وقال أردوغان: "نتطلع من نيوزيلندا لمحاسبة هذا المجرم الذي ارتكب مجزرة أودت بحياة أكثر من 50 إنسانا وإنزال أشد عقوبة به، فلا يمكن أن يفلت بالبقاء مدة في السجن والخروج لاحقا، فهذا أمر لا تحمد عقباه".

وأضاف الرئيس التركي: "القاتل سبق وجاء إلى إسطنبول لثلاثة أيام، وزارها مرة أخرى لـ40 يوما، ويجري الآن التحقيق في ذلك"، وتساءل "من هي الجهات التي لها صلة بهذا؟.. سنكشف ذلك".