المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

أردوغان يؤكد على ضرورة معاقبة منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

أردوغان يؤكد على ضرورة معاقبة منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 