أردوغان يبلغ ترامب استعداد تركيا لتولي الأمن في منبج السورية

أردوغان: الهجوم الذي خلف أربعة قتلى من الأمريكيين في منبج كان عملا استفزازيا

أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استعداد تركيا لتولي حفظ الأمن في منطقة منبج السورية، دون تأخير.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مساء الأحد، حسب ما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول.



وقالت المصادر، إن أردوغان وترامب بحثا المستجدات في سوريا، والعلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة.



وخلال الاتصال، قدّم أردوغان تعازيه لترامب في الموظفين الأمريكيين، الذين قضوا جراء الهجوم الذي وقع في منبج الأسبوع الماضي.



وقال أردوغان إن "هذا الحادث المؤلم هو استفزاز يهدف إلى التأثير على قرار انسحاب الولايات المتحدة من سوريا".



والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الأمريكي، مقتل جنديين أمريكيين وموظف مدني في وزارة الدفاع ومتعاقد، فضلا عن إصابة 3 جنود أمريكيين، خلال هجوم منبج، الذي أعلن تنظيم الدولة المسؤولية عنه.



وشدد أردوغان خلال الاتصال على أن تركيا لن تتهاون مع أنشطة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وامتداداته، التي ترمي إلى زعزعة استقرار شمال شرقي سوريا.



واتفق الزعيمان على القضاء على فلول تنظيم "داعش" في سوريا واتخاذ إجراءات مشتركة للحيلولة دون عودته.

كما اتفقا على مواصلة المشاورات التي بدأت بين رئيسي أركان البلدين، حول المنطقة الآمنة في سوريا.



وتفاهم الرئيسان حول زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



وفي 15 كانون الثاني/ يناير الجاري أعلن الرئيس أردوغان، أن تركيا ستنشئ المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

الأناضول